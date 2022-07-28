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Bolu'da zehirlenen 39 kişinin tedavisi sürüyor

#Su#Zehirlenme#Bolu
Boluda zehirlenen 39 kişinin tedavisi sürüyor

Bolu'ya bağlı Yuva köyünde sudan zehirlendiği değerlendirilen 39 kişinin hastanelerde tedavisi sürüyor.

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Yuva köyü Çaydurt Mahallesi'nde, Kurban Bayramı'yla birlikte başlamak üzere, çoğu çocuklarda karın ağrısı, mide bulantısı ve kanlı ishal görüldü. Hastaneye aralıklarla götürülen çocuklar ve yetişkinlerin ilk belirlemelere göre zehirlendiği tespit edildi. Zehirlenmelerin henüz kesin nedeni ile ilgili açıklama yapılmazken, olayın sudan kaynaklı olduğu değerlendiriliyor.

Boluda zehirlenen 39 kişinin tedavisi sürüyor

Tetkikler sonucu çocuklarda bağırsak enfeksiyonu görüldü, bazı hastalarda ishal nedeniyle böbrek yetmezliği başladı. Durumu ağırlaşan hastalar, başka şehirlerdeki hastanelere götürüldü. Zehirlenen 141 kişiden 1’i yaşamını yitirdi, 39 kişinin tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Bolu'da zehirlenenlerin sayısı 141'e yükseldiBolu'da zehirlenme vakalarında sayı 141'e yükselirken, 1 kişi yaşamını yitirdi, 87 kişi taburcu oldu, 53 kişinin tedavisi ise devam ediyor. Valilik, İl Sağlık Müdürlüğü ve ilgili kurumlarca çalışmaların sürdürüldüğü açıklamasını yaptı.
daha fazla video içinBolu'da zehirlenenlerin sayısı 141'e yükseldi
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#Su#Zehirlenme#Bolu

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