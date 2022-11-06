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Bolu'da yolcu otobüsü devrildi! 3 kişi hayatını kaybetti

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#Bolu#Trafik#Kaza
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2022 16:32

Bolu Valisi Erkan Kılıç, TEM Otoyolu Bolu geçişinde şehirlerarası yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 16 kişinin yaralandığını açıkladı.

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Kaza, TEM Otoyolu İstanbul istikameti Bolu geçişinde meydana geldi. Kamil Koç'a ait şehirlerarası Setra marka yolcu otobüsü bilinmeyen bir sebeple devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralılara müdahale etti.

Boluda yolcu otobüsü devrildi 3 kişi hayatını kaybetti

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.
Boluda yolcu otobüsü devrildi 3 kişi hayatını kaybetti

Bolu Valisi Erkan Kılıç, kazada 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 16 kişinin de yaralandığını açıkladı.
Boluda yolcu otobüsü devrildi 3 kişi hayatını kaybetti

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Öte yandan kazanın boyutu dron ile havadan görüntülendi. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

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