Bolu'da yolcu otobüsü devrildi! 3 kişi hayatını kaybetti

Haberin Devamı

Kaza, TEM Otoyolu İstanbul istikameti Bolu geçişinde meydana geldi. Kamil Koç'a ait şehirlerarası Setra marka yolcu otobüsü bilinmeyen bir sebeple devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralılara müdahale etti.



Haberin Devamı

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.Bolu Valisi Erkan Kılıç, kazada 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 16 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Öte yandan kazanın boyutu dron ile havadan görüntülendi. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.