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Bolu'da yola indi, köy muhtarı telefonuyla görüntüledi

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#Bolu#Ayı#Yol
Boluda yola indi, köy muhtarı telefonuyla görüntüledi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2025 14:01

Bolu'nun Göynük ilçesinde yola inen ayı, köy muhtarı tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde ise ormanlık alana yakın bir bölgede ayı görüldü. Vatandaşlar kısa süreli bir şaşkınlık yaşarken, özellikle gençler bu beklenmedik anı cep telefonlarıyla kaydetti.

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Göynük ilçesine bağlı Çubukköy yol ayrımına ayı indi. Bir süre arkasından gelen araçların önünden koşan ayı, o sırada otomobili ile yoldan geçen Çubuk köyü Muhtarı Yüksel Sağıt tarafından cep telefonuyla görüntüledi.

Boluda yola indi, köy muhtarı telefonuyla görüntüledi

Cep telefonu ile kayda alınan ayı daha sonra orman tarafına giderek, gözden kayboldu.

Boluda yola indi, köy muhtarı telefonuyla görüntüledi

KÜTAHYA'DA ORMANLIK ALANDA AYI GÖRÜLDÜ

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tunçbilek beldesinde ormanlık alana yakın bir bölgede ayı görüldü. Belde sakinleri kısa süreli bir şaşkınlık yaşarken, özellikle gençler bu beklenmedik anı cep telefonlarıyla kaydetti.

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Boluda yola indi, köy muhtarı telefonuyla görüntüledi

Edinilen bilgilere göre, Tunçbilek'in kırsal kesiminde doğa yürüyüşleri ve piknik alanı olarak sıkça tercih edilen ormanlık bölge yakınında bir ayı görüntülendi. Ayının beldeye kadar yaklaşması vatandaşlarda merak uyandırırken, olay anında orada bulunan gençler cep telefonlarıyla ayıyı görüntülemeyi başardı.

Boluda yola indi, köy muhtarı telefonuyla görüntüledi

Kaydedilen görüntülerde, ayının herhangi bir saldırganlık göstermeden sakin şekilde ilerlediği ve bir süre sonra yeniden ormanın derinliklerine doğru gözden kaybolduğu görüldü.

Yetkililer, vatandaşları özellikle doğa yürüyüşleri sırasında dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Boluda yola indi, köy muhtarı telefonuyla görüntüledi

ERZİNCAN'DA BİR VATANDAŞ DOĞA YÜRÜYÜŞÜNDE KARŞILAŞTI

Erzincan’ın Kemah ilçesinde doğa yürüyüşü yapan fotoğraf sanatçısı Emrah Karakoç, yürüyüş sırasında karşılaştığı bir yılanı görüntüledi. Karakoç, çektiği fotoğrafları Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’nde görevli öğretim üyesi Dr. Evren Buğa ile paylaştı.

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Boluda yola indi, köy muhtarı telefonuyla görüntüledi

Görüntüleri inceleyen zooloji uzmanı Dr. Evren Buğa, yılanın Türkiye’de farklı bölgelerde gözlemlenen ancak Erzincan’da ilk kez tespit edilen boagiller (Boidae) familyasına ait mahmuzlu yılan (Eryx jaculus) olduğunu belirtti. Dr. Buğa, bu yılan türünün baş ve kuyruk kısımlarının benzer görünümde olması nedeniyle halk arasında "çift başlı yılan" olarak da bilindiğini ifade etti.

Boluda yola indi, köy muhtarı telefonuyla görüntüledi

Mahmuzlu yılanın zehirli olmadığını, nadiren ısırma davranışı gösterdiğini ve avını boğarak etkisiz hale getirdiğini aktaran Dr. Buğa, bu türün insanlar için herhangi bir tehdit oluşturmadığının altını çizdi.

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"ÖNEMLİ BİR GÖZLEM"

Dr. Buğa, Türkiye’de birçok ilde rastlanılan bu yılan türünün Erzincan’da şimdiye kadar kayıt altına alınmadığını, dolayısıyla bölge için önemli bir biyolojik gözlem olduğunu belirtti. Ayrıca bu yıl, yaban hayvanları ile insan karşılaşmalarında önceki yıllara göre artış yaşandığını, bunun da kış aylarının uzun ve sert geçmesinden kaynaklanabileceğini ifade etti.

Son olarak, özellikle kent merkezlerinde karşılaşılan yılanların çoğunlukla zehirsiz ve insanlar için zararsız türler olduğunu belirterek, bu canlılara karşı dikkatli ancak panik yapmadan yaklaşılması gerektiği ve yetkili birimlere haber verilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

 

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#Bolu#Ayı#Yol

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