Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)
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Bolu'da yoğun sis
BOLU'da, sabah saatlerinde sis etkili olurken, görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. D-100 karayolunun Bolu geçişinde etkili olan sis nedeniyle ulaşım yavaşladı.
Kent merkezinde, sabah saatlerinde sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Sis, özellikle D-100 karayolunun Yumrukaya ile Çaydurt mevkisi arasında yoğunlaştı. Sürücüler sis farlarını açarak düşük hızda ilerledi.
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