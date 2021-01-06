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Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)
Haber Giriş: 06.01.2021 - 11:11 | Son Güncelleme:

Bolu'da yoğun sis

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Bolu'da yoğun sis
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BOLU'da, sabah saatlerinde sis etkili olurken, görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. D-100 karayolunun Bolu geçişinde etkili olan sis nedeniyle ulaşım yavaşladı.

Kent merkezinde, sabah saatlerinde sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Sis, özellikle D-100 karayolunun Yumrukaya ile Çaydurt mevkisi arasında yoğunlaştı. Sürücüler sis farlarını açarak düşük hızda ilerledi.

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