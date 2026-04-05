Bolu’da yeni dalga

Haberin Devamı

BOLU Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ‘icbar suretiyle irtikap’ soruşturması kapsamında gözaltına alınan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can tutuklanmıştı.

BELEDİYEDE ARAMA

28 Şubat’ta gerçekleştirilen operasyonun ardından soruşturma devam ederken, Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri dün sabah arama yapmak için İzzet Baysal Caddesi üzerinde bulunan Bolu Belediye Başkanlığı binasına geldi. Belediye başkan yardımcıları ve birim sorumluları da sabah erken saatlerde jandarma ekipleri tarafından aramalara yardımcı olmaları için evlerinden alınarak belediyeye getirildi. Hafta sonu mesaisi için belediyeye gelen personelin ise binaya girişlerine izin verilmedi.

3 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Jandarmanın arama çalışmaları sürerken, soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınıp serbest bırakılan Mali Hizmetler Müdürü Naim Ayhan, Bolsev Yönetim Kurulu üyesi Ali Sarıyıldız ile Belediye Meclis Üyesi Cihan Tutal yeniden gözaltına alındı. Jandarma ekipleri ise bazı evraklara ve dijital materyallere incelenmek üzere el koydu. Jandarma ekipleri delil çuvallarına koydukları materyallerle belediyeden ayrıldı.