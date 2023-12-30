×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Bolu'da yem kamyonu, minibüse çarptı: 1 can kaybı, 4 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Trafik Kazası#Kamyon#Minibüs
Oluşturulma Tarihi: Aralık 30, 2023 11:03

Bolu'da sürücüsünün kontrolünü yitirdiği yem kamyonu, karşı şeride geçerek yolcu minibüsüne çarptı. Kazada, minibüsteki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Haberin Devamı

Kaza, 08.30 sıralarında Bolu- Mudurnu kara yolunun Yenisefa köyü mevkisinde meydana geldi. Bolu yönüne giderken Dursun Demir'in kontrolünü yitirdiği 54 SB 694 plakalı yem kamyonu, karşı şeride geçerek Arif Kocaman yönetimindeki 14 AAC 261 plakalı yolcu minibüsüne çarptı. Kazada, metrelerce savrulan minibüs hurdaya döndü, koltukları yola fırladı. Kazada minibüsteki yolculardan Sevgi Sarıoğlu (45) yaşamını yitirdi, Ertuğrul Gazi Yıldız, Sercan Koçyiğit ve Abdulkadir Rahman ile kamyon sürücüsü Dursun Demir yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve 112 Acil ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trafik Kazası#Kamyon#Minibüs

BAKMADAN GEÇME!