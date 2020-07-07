Bolu'da yağan dolu, TEM'de ulaşımı aksattı

Meteorolojinin uyarıda bulunduğu Bolu'nun Gerede ve Dörtdivan ilçelerinde dolu etkili oldu. Yaklaşık 15 dakika süren dolu, hayatı olumsuz etkiledi. Araçlarının doludan zarar görmemesini isteyenler, seferber oldu. Yağış nedeniyle TEM yolunun Gerede mevkisinde ulaşım, durma noktasına geldi. Dolunun sona ermesiyle bölgede hafif yağmur başladı. Trafik ise normale döndü.