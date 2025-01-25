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Bolu'da vefat edenlerin ailelerine çirkin paylaşımlar! Soruşturma başlatıldı

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#Bolu#Otel#Yangın
Boluda vefat edenlerin ailelerine çirkin paylaşımlar Soruşturma başlatıldı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 25, 2025 22:46

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Bolu'da vefat edenlerin yakınlarını arayarak dalga geçen ve bu çirkin davranışları sosyal medyada paylaşan şüpheliler hakkında; 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek', 'kişinin hatırasına hakaret' ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlarından soruşturma başlattı.

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Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybedenlerin yakınlarına telefonla ulaşarak dalga geçen, uygunsuz ifadeler kullanan ve bu konuşmaları da görüntüleyerek sosyal medyada paylaşan şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

Konuya ilişkin açıklama yapan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Sosyal medyada gündeme gelen ve linki yukarıda yer verilen konuyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek', 'kişinin hatırasına hakaret' ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlarından başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne talimat verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine duyurulur" ifadeleri yer aldı.

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#Bolu#Otel#Yangın

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