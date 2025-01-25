Bolu'da vefat edenlerin ailelerine çirkin paylaşımlar! Soruşturma başlatıldı

Haberin Devamı

Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybedenlerin yakınlarına telefonla ulaşarak dalga geçen, uygunsuz ifadeler kullanan ve bu konuşmaları da görüntüleyerek sosyal medyada paylaşan şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.



Konuya ilişkin açıklama yapan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Sosyal medyada gündeme gelen ve linki yukarıda yer verilen konuyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek', 'kişinin hatırasına hakaret' ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlarından başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne talimat verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine duyurulur" ifadeleri yer aldı.