Bolu'da vatandaşlar evlerine girmeye korkuyor

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Bolu'da saat 13.55 sıralarında 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından artçı sarsıntılar sebebiyle panik olan vatandaşlar soluğu Bolu Kent Meydanı'nda aldı. Battaniye, yorgan gibi soğuktan korunacak malzemelerini yanına alan vatandaşlar, ateş yakıp banklarda oturuyor. Bazı vatandaşlar geceyi dışarıda geçmeyi planlıyor.

"GECEYİ DIŞARIDA GEÇİRMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Depreme iş yerinde yakalanan Sabahattin Karabulut, "Geceyi dışarıda mı evde mi geçireceğimi bilmiyorum. Ne yapacağımda kararsız kaldım" dedi.

Eşiyle birlikte dışarıda bekleyen Mehmet Güzeltepe ise, "İki kez sallandık. Hazırlandık tedbir amaçlı dışarıya çıktık. Geceyi dışarıda geçirmeyi düşünüyoruz. Artçı sarsıntılar oluyor. O yüzden geceyi burada geçirmeyi düşünüyoruz" diye konuştu.