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Bolu'da vatandaşlar evlerine girmeye korkuyor

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#Bolu#Deprem#Deprem
Oluşturulma Tarihi: Mart 16, 2023 22:53

Bolu'da öğle saatlerinde meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depremin ardından evlerine girmeye korkan bazı vatandaşlar dışarıda bekliyor. Ateş yakıp ısınmaya çalışan bazı vatandaşlar geceyi sokakta geçirmeyi planlıyor.

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Bolu'da saat 13.55 sıralarında 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından artçı sarsıntılar sebebiyle panik olan vatandaşlar soluğu Bolu Kent Meydanı'nda aldı. Battaniye, yorgan gibi soğuktan korunacak malzemelerini yanına alan vatandaşlar, ateş yakıp banklarda oturuyor. Bazı vatandaşlar geceyi dışarıda geçmeyi planlıyor.

"GECEYİ DIŞARIDA GEÇİRMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Depreme iş yerinde yakalanan Sabahattin Karabulut, "Geceyi dışarıda mı evde mi geçireceğimi bilmiyorum. Ne yapacağımda kararsız kaldım" dedi.

Eşiyle birlikte dışarıda bekleyen Mehmet Güzeltepe ise, "İki kez sallandık. Hazırlandık tedbir amaçlı dışarıya çıktık. Geceyi dışarıda geçirmeyi düşünüyoruz. Artçı sarsıntılar oluyor. O yüzden geceyi burada geçirmeyi düşünüyoruz" diye konuştu.

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