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Gündem
Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)
Haber Giriş: 04.11.2020 - 16:47 | Son Güncelleme:

Bolu'da uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli adliyede

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Bolu'da uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli adliyede
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BOLU'da, bir miktar uyuşturucu ile yakalanan 4 şüpheliden 3'ü, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 1 kişi ise adliyeye sevk edildi.

​İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda 1.95 gram metamfetamin ve 0,17 gram esrar ele geçirildi. Y.C.A. (18), G.U.T. (18) ve F.Ç. (26) gözaltına alındı. Şüpheliler, haklarında uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı. Üzerinde 3,16 gram esrar ele geçirilen B.A. (21) ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Boluda uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli adliyede

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