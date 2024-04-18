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Bolu'da tur otobüsüne çarpan otomobildeki iki kişi hayatını kaybetmişti.. Kaza anı kamerada

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#Trafik Kazası#Bolu#Tur Otobüsü
Oluşturulma Tarihi: Nisan 18, 2024 14:44

Bolu’da D-100 kara yolunda kavşaktan dönen tur otobüsüne çarpan otomobildeki 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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Kaza, 10 Nisan akşam saatlerinde D-100 kara yolunun Bolu geçişindeki Gölyüzü Kavşağı’nda meydana geldi. Ankara yönüne giden 34 EA 5725 plakalı otomobilin henüz tespit edilemeyen sürücüsü, direksiyon kontrolünü yitirdi. Otomobil, kavşaktan dönen tur otobüsüne arkadan çarptı. Kazada otomobildeki Serdar Genişyürek (19) ve Mehmet Ali Yoz (24) hayatını kaybederken, Ahmet Şahan (19) ağır yaralandı. Şahan’ın hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Bu arada, kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Bir binanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde hızla gelen otomobilin kontrolden çıktığı ve otobüse arkadan çarptığı görüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Boluda tur otobüsüne çarpan otomobildeki iki kişi hayatını kaybetmişti.. Kaza anı kamerada

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#Trafik Kazası#Bolu#Tur Otobüsü

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