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Bolu'da TIR'ın çarptığı çekicinin sürücüsünün feci ölümü

#Bolu#Trafik#Kaza

BOLU'da TEM Otoyolu'nda arızalanan kamyoneti, çekiciye yükleyip aracına binmeye çalışan sürücü Muharrem Durhan, arkadan gelen TIR'ın çarpmasıyla yaşamını yitirdi. Durhan'ın cansız bedeni, Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

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Kaza, saat 11.30 sıralarında TEM Otoyolu Çakmaklar mevkisinde meydana geldi. Otoyolda arıza yapan kamyoneti almaya giden Muharrem Durhan, emniyet şeridine çektiği 14 BP 313 plakalı çekiciye, arızalı kamyoneti yükledi. Bu sırada Ankara istikametine giden Hasan Uzuner, idaresindeki 06 CIC 635 plakalı TIR'la çekiciye ve aracına binmeye çalışan Muharrem Durhan'a çarptı. Durhan yola savruldu, çekicinin kasasında hasar oluştu.

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi Durhan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Durhan'ın yakınları, geldikleri kaza yerinde ağladı. Evli ve 1 çocuk babası olan Durhan'ın cansız bedeni, Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Boluda TIRın çarptığı çekicinin sürücüsünün feci ölümü

Kaza nedeniyle üzüldüğü gözlenen TIR sürücüsü Hasan Uzuner ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Boluda TIRın çarptığı çekicinin sürücüsünün feci ölümü

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#Bolu#Trafik#Kaza

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