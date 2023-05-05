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Bolu'da TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü

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#TIR#Bolu#Kaza
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2023 07:50

Bolu D-100 Karayolu'nda TIR’a  arkadan çarparak hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Samet Toprak (27) hayatını kaybetti.

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Kaza, saat 04.30 sıralarında D-100 Karayolu'nun organize sanayi bölgesi mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine seyir halinde olan Samet Toprak idaresindeki 06 DIN 241 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Mehmet Tanış yönetimindeki 63 AAN 317 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya döndü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptığı ilk müdahalenin ardından, otomobil sürücüsü Toprak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yara almayan TIR sürücüsü Mehmet Tanış ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Boluda TIRa arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü

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Hayatını kaybeden sürücü Samet Toprak’ın cansız bedeni incelemelerin ardından Köroğlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 

Öte yandan, Kaza nedeniyle D-100 Karayolu'nun Ankara yönünde ulaşım yaklaşık 2 saat kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla, ulaşım tekrar normale döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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#TIR#Bolu#Kaza

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