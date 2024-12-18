Bolu'da tarihinin en büyük orman yangını çıkmıştı! Söndürme çalışmaları 1 ay sürdü, maliyeti ise 780 milyon lira...

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Kentin Göynük ilçesi Dedeler köyü mevkisinde geçen ağustos ayında çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale etti. Yangın yaklaşık 1 ayda tamamen söndürülürken, 3 bin 400 hektar alan zarar gördü. Yangın Bolu tarihinde bilinen en büyük orman yangını olarak kayda geçti. Orman yangını sonrası, bölgede orman ekipleri tarafından damgalama çalışması başlatıldı. 2025 yılının sonbahar aylarında, yangın sahasının temizlenip, 2026 yılının ilkbahar ayında ise ağaçlandırma çalışmalarının başlayacağı öğrenildi. Bölgeye yangına daha dayanıklı olan ceviz, badem, servi ve akasya ağaçlarının dikilmesine karar verildi.

Bolu İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi Tarım, Orman ve Hayvancılık Komisyonu tarafından, zarara neden olan orman yangınına dair rapor hazırlandı. Yangının söndürme maliyetinin 780 milyon lira olduğu belirtilen raporda ayrıca şu ifadeler yer aldı:

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"Özel İdare'nin ve Orman müdürlüklerinin ekipmanlarının iyileştirilmesi ve çoğaltılması gerekmektedir. Orman köylerimize verilen yangın tanklarının; ormana sınır köylerin mahalleleri de dahil edilerek hepsine temin edilmesi gerekmektedir. Orman yangınları ile mücadele kapsamında 'orman yangınıyla mücadele gönüllüleri' bulunmaktadır. Orman yangınlarında gönüllü olarak görev almak isteyenler Orman Bölge Müdürlükleri ile Orman İşletme müdürlüklerine şahsen veya e-Devlet üzerinden başvuru yapabilmektedir. Ayrıca orman yangınında yaralanan orman gönüllüleri de ilgili kanunla orman işçisi statüsünde işlem görecektir. Vatandaşların orman yangını gönüllüsü olmaya özendirici eğitim veya tanıtım çalışmaları yapılarak yangın gönüllüsü sayısının artırılması sağlanmalıdır. Ormanlık alanlardaki yolların genişletilip, yol kenarlarına yangına dayanıklı servi ve akasya ağaçları dikilerek yangın durumunda set oluşturularak yangının hızlı ilerlemesine engel olunabilir. Yine ormana sınır olan köylerimizin yol kenarlarına yangına dayanıklı ceviz ve badem ağaçları dikilerek orman yangınına doğal set oluşturulmasına karar verildi."