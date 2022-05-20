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Bolu'da sulama havuzuna düşen 9 yaşındaki Hatice'den acı haber

#Bolu#Kıbrıscık#Boğulma
Boluda sulama havuzuna düşen 9 yaşındaki Haticeden acı haber

Bolu’nun Kıbrıscık ilçesinde yangınlarda kullanılmak üzere su alınan havuza düşen 9 yaşındaki Hatice Sak, boğularak hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre, Kıbrıscık ilçesi Karaköy köyünde yaşayan Hatice Sak (9), evine yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bulunan ve yangınlarda kullanılmak üzere yapılan sulama havuzuna düştü.

Sak’ın havuza düştüğünü gören kız kardeşi durumu ailesine haber verdi. Olay yerine gelen küçük kızın ailesi havuza girerek Hatice Sak’ı çıkardı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde Sak’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Sak’ın cenazesi, cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi morguna kaldırıldı.

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