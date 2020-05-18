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BOLU (AA)
Haber Giriş: 18.05.2020 - 13:30,Son Güncelleme:

Bolu'da sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı

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Bolu'da sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı
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Bolu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı.

Vali Ahmet Ümit başkanlığında olağanüstü toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, ilde Kovid-19 salgınına ilişkin önlemleri değerlendirdi.

Değerlendirmenin ardından Kurulun aldığı yeni tedbir kararları, Bolu Valiliğinin internet sitesinden paylaşıldı.

Buna göre, "kontrollü sosyal yaşam" süreci kapsamında il ve ilçelerin tamamında tüm vatandaşların, ikametleri dışında bulunacakları sokak, cadde, meydan, her türlü iş yeri, market, pazar, ticari ve hususi araç ile toplu taşıma araçları gibi tüm alanlarda ağız ile burnu kapatacak şekilde standartlara uygun maske takmaları zorunlu olacak.
Belirtilen yerlerde sosyal mesafe kuralına uyularak kalabalık ortamlar oluşturulmadan hareket edilecek.
Güvenlik kuvvetleri, zabıta ve diğer ekiplerce uygulama etkin şekilde denetlenip, kurala uygun hareket etmeyenler hakkında yasal işlem yapılacak.

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