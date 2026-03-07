×
Bolu'da parkta tartıştığı kişiyi darbederek ağır yaraladı, tacizle suçladı

#Bolu#Darp#Taciz İddiası
Bolu'da 19 yaşında olduğu öğrenilen kişi, parkta tartıştığı N.A.'yı (67) yumruk atıp, darbetti. Şüpheli gözaltına alınırken, N.A.'nın kendisini taciz ettiğini iddia etti. Yoğun bakıma alınan N.A.'nın ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Olay, dün öğle saatlerinde kent merkezindeki Demokrasi Parkı'nda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen kişi, parkta oturduğu sırada yanına gelen N.A. ile tartıştı. Tartışmanın ardından kişi, N.A.'ya yumruk atıp, darbetti.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Aldığı darbelerle ağır yaralanan N.A., ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne kaldırıldı.

Yoğun bakıma alınan N.A.'nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Şüpheli gözaltına alınırken, N.A.'nın kendisini taciz ettiğini iddia etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

