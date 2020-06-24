BOLU (AA)
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Bolu'da park halindeki otomobilde çıkan yangında hasar oluştu
Bolu Dağı Tüneli yakınında bulunan bulunan bir alışveriş merkezinin otoparkında park halindeki otomobilde çıkan yangında hasar meydana geldi,
Alınan bilgiye göre, otoparkta park halinde bulunan A.Ş'ye ait 16 DD 027 plakalı otomobilin motor kısmında yangın çıktı.
Otomobilin yandığını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler otomobilde çıkan yangını kısa sürede söndürdü.
Yangında otomobilde büyük çapta hasar oluştu.
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