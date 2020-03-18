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BOLU (İHA)
Haber Giriş: 18.03.2020 - 10:55,Son Güncelleme:/

Bolu’da, özel halk otobüslerine “korona” düzenlemesi

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Bolu’da, özel halk otobüslerine “korona” düzenlemesi
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Bolu’da, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında Bolu Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü şehir içi ulaşımı sağlayan özel halk otobüslerinin sefer saatlerinde değişikliğe gitti.

Bolu Belediyesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili aldığı önlemlere bir yenisini daha ekledi. Alınan önlemler kapsamında Bolu Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından, şehir içi ulaşımı sağlayan özel halk otobüsleri ile ilgili yeni bir karar alındı.
Alınan karara göre, toplu taşıma araçlarından özel halk otobüslerinin sefer sayıları düşürüldü. Şehir içi özel halk otobüslerini kullanan vatandaşlar, yeni sefer saatleri ilgili her türlü bilgiyi akıllı telefonlara yükleyecekleri “Bolu Ulaşım” mobil uygulamasından kolaylıkla ulaşabilirler.

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