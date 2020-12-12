MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBolu’da otomobil tomruk kamyonuna çarptı: 2 yaralı
GeriGündem Bolu’da otomobil tomruk kamyonuna çarptı: 2 yaralı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
AA
Haber Giriş: 12.12.2020 - 22:51 | Son Güncelleme:

Bolu’da otomobil tomruk kamyonuna çarptı: 2 yaralı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bolu’da otomobil tomruk kamyonuna çarptı: 2 yaralı
Abone Olgoogle-news

Bolu’nun Yeniçağa ilçesinde otomobilin tomruk kamyonuna çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu üzerinden Ankara istikametine seyreden Bilal Halıcıoğlu idaresindeki 14 AAN 774 plakalı otomobil, önünde seyreden Rıfat Kabasakal yönetimindeki 67 NN 521 plakalı tomruk yüklü kamyona arkadan çarptı.

Meydana gelen trafik kazasında otomobil içinde sıkışan sürücü ile yanında bulunan Yusuf Halıcıoğlu yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Bilal Halıcıoğlu’nu sıkıştığı yerden yaklaşık yarım saat süren çalışma sonucu çıkarttı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gerede Devlet Hastanesine kaldırıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle