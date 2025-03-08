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Bolu'da otomobil bariyerlere çarptı: 3

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#Bolu#Anadolu Otoyolu#Trafik Kazası
Boluda otomobil bariyerlere çarptı: 3
Oluşturulma Tarihi: Mart 08, 2025 21:59

TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde Tofaş'ın hurdaya döndüğü kazada ölü sayısı 3'e yükseldi.

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Kaza, saat 18.45 sıralarında TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde Çaydurt mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyreden M.B. idaresindeki 41 AGF 939 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dinlenme tesisi önündeki bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Tofaş marka otomobil savrularak taklalar attı. Kazada otomobil hurdaya dönerken olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü M.B. ağır yaralanırken araçta yolcu olarak bulunan E.D. ve A.K olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kazada yaralanan M.B. de, tedavi altına alındığı İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Boluda otomobil bariyerlere çarptı: 3

Boluda otomobil bariyerlere çarptı: 3

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#Bolu#Anadolu Otoyolu#Trafik Kazası

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