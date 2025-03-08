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Bolu'da otomobil bariyerlere çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

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#Bolu#Anadolu Otoyolu#Trafik Kazası
Boluda otomobil bariyerlere çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Mart 08, 2025 21:59

Bolu'da, Anadolu Otoyolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin dinlenme tesisi önündeki bariyerlere çarptığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ağır yaralandı.

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Kaza, saat 18.45 sıralarında Anadolu Otoyolunun Yedigöller Dinlenme Tesisi önünde meydana geldi. Ankara yönünden İstanbul istikametine gitmekte olan M.B. yönetimindeki 41 AGF 939 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu dinlenme tesisi önündeki bariyerlere çarparak, metrelerce savrulup takla attı.

Kazada otomobil hurdaya dönerken, ihbarla bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü M.B. ağır yaralanırken, araçta bulunan E.D. ve A.K.’nın yaşamını yitirdiği belirlendi. M.B., sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesinde tedaviye alındı. Kazada yaşamını yitirenlerin cenazesi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından hastanenin morguna kaldırıldı.

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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Bolu#Anadolu Otoyolu#Trafik Kazası

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