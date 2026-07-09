Bolu’da otobüs kazası: 1 ölü! 11 yaralı taburcu oldu

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Kaza, dün saat 04.30 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönünde meydana geldi. F.A.'nın kontrolünü yitirdiği 46 DC 111 plakalı yolcu otobüsü, önce bariyerlere ardından dinlenme tesisi girişindeki tabelaya çarptı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

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Kazada şoför ile birlikte 4'ü ağır olmak üzere toplam 15 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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HAYATA VEDA ETTİ

Ağır yaralı olarak hastanede tedavi gören Beyazıt Sürmeli, kurtarılamadı. Kazada yaralanan 11 kişi taburcu edilirken, 3 ağır yaralının hastanedeki tedavisi sürüyor.