×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bolu’da otobüs kazası: 1 ölü! 11 yaralı taburcu oldu

Güncelleme Tarihi:

#Bolu#Otobüs#Trafik Kazası
Bolu’da otobüs kazası: 1 ölü 11 yaralı taburcu oldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 09, 2026 12:34

Bolu’da Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönünde yaşanan kazada ağır yaralanan 4 kişiden 47 yaşındaki Beyazıt Sürmeli hastanede hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 11 kişi taburcu edilirken, 3 ağır yaralının tedavisi sürüyor.

Haberin Devamı

Kaza, dün saat 04.30 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönünde meydana geldi. F.A.'nın kontrolünü yitirdiği 46 DC 111 plakalı yolcu otobüsü, önce bariyerlere ardından dinlenme tesisi girişindeki tabelaya çarptı.

Bolu’da otobüs kazası: 1 ölü 11 yaralı taburcu oldu

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Kazada şoför ile birlikte 4'ü ağır olmak üzere toplam 15 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Bolu’da otobüs kazası: 1 ölü 11 yaralı taburcu oldu

Haberin Devamı

HAYATA VEDA ETTİ

Ağır yaralı olarak hastanede tedavi gören Beyazıt Sürmeli, kurtarılamadı. Kazada yaralanan 11 kişi taburcu edilirken, 3 ağır yaralının hastanedeki tedavisi sürüyor.

Gözden KaçmasınArkadaşı emanet etti, eşi yanlışlıkla çöpe attı: Duyunca başından aşağı kaynar sular döküldü | 15 ton atığın içinde aradıArkadaşı emanet etti, eşi yanlışlıkla çöpe attı: Duyunca başından aşağı kaynar sular döküldü | 15 ton atığın içinde aradıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Bolu#Otobüs#Trafik Kazası

BAKMADAN GEÇME!