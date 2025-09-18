×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bolu'da Osmanlı'dan kalma tarihi konak alevlere teslim oldu

Güncelleme Tarihi:

#Bolu#Tarihi Konak#Yangın
Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2025 09:07

Bolu’nun Mudurnu ilçesindeki tarihi Keyvanlar Konağı, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Haberin Devamı

Mudurnu ilçesi Seyrancık Mahallesi’nde bulunan 3 katlı tarihi Keyvanlar Konağı’nda gece saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Osmanlı'dan kalma ahşap konaktaki alevler hızla büyüyüp tüm yapıyı sardı.

İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla yangın söndürüldü. Yangında konak, kullanılamaz hale geldi.

Boluda Osmanlıdan kalma tarihi konak alevlere teslim oldu
İLÇENİN TARİHİ VE SİMGE YAPILARINDANDI

1850’li yıllarda inşa edilen Keyvanlar Konağı’nın ilçenin tarihi ve simge yapılarından biri olduğu belirtildi. Daha önce bir dönem otel olarak da kullanılan konağın, 2 yıl önce konaklama faaliyetlerine son verdiği öğrenildi.

Boluda Osmanlıdan kalma tarihi konak alevlere teslim oldu

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bolu#Tarihi Konak#Yangın

BAKMADAN GEÇME!