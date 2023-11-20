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Bolu'da mahsur kalan kampçılar kurtarıldı

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#Bolu#Yedigöller Milli Parkı#AFAD
Boluda mahsur kalan kampçılar kurtarıldı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 20, 2023 12:29

Bolu'da yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 20 kampçı ile 6 tesis çalışanı, AFAD'ın koordinesinde 5 saatlik çalışma ile kurtarıldı.

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Yedigöller Milli Parkı'na kamp yapmaya giden 20 kişi ile 6 tesis çalışanı, yoğun kar yağışı ve kapanan yollar nedeniyle mahsur kaldı. Kar kalınlığının yarım metreyi geçtiği bölgede ekipler, 26 kişinin kurtarılması için harekete geçti.

Boluda mahsur kalan kampçılar kurtarıldı

AFAD koordinesinde, Doğa Koruma ve Mili Parklar Şube Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve Orman Bölge Müdürlüğü ve sağlık ekipleri bölgeye yönlendirildi. Kapanan yolların açılması ile ekipler, 5 saatlik çalışma sonucu 26 kişiyi kurtardı. Sağlık kontrolünde geçirilen kişilerin durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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#Bolu#Yedigöller Milli Parkı#AFAD

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