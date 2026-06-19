Bolu'da maden ocağında göçükte mahsur kalan işçiye ulaşma çalışmaları 3. gününde

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Olay, çarşamba günü saat 08.30 sıralarında Mengen ilçesi Gökçesu beldesindeki özel maden ocağında meydana geldi. 22 Ocak'ta yapılan denetimlerin ardından kapatılan maden ocağına iddiaya göre göçük kontrolü için giren işçilerden Muhammed Özkul, meydana gelen göçükte mahsur kaldı. Diğer iki madenci kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, ihbarla olay yerine sağlık, AFAD, itfaiyenin yanı sıra Zonguldak Türkiye Taşkömürü Kurumu’na bağlı tahlisiye ekipleri sevk edildi. Özkul'un madende 350 metre derinlikte olduğu ve madenin bir bölümünün tamamen çökmesi nedeniyle çalışmaların yavaş ilerlediği öğrenildi.

1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Öte yandan Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, göçükle ilgili soruşturma başlattı. Bu kapsamda 4 şüpheli, dün jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.Y. tutuklanırken, A.B. ve İ.Y.'ye ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı. Diğer şüpheli ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.