Bolu'da kumar oynayan 7 kişiye para cezası verildi

Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, Büyük Cami Mahallesi'ndeki kıraathanede kumar oynandığı tespit edildi.

Ekiplerce kumar oynadığı belirlenen 5 kişiye toplam 7 bin lira ceza verildi, kıraathane sahibi hakkında adli işlem yapıldı.

Ayrıca bu kişiler ile kıraathane sahibi ve bir çalışana, İl Hıfzıssıhha Meclisinin ilgili maddesi gereğince toplam 21 bin lira ceza uygulandı.