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Gündem
BOLU (AA)
Haber Giriş: 17.09.2020 - 10:30 | Son Güncelleme:

Bolu'da kumar oynayan 7 kişiye para cezası verildi

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Bolu'da kumar oynayan 7 kişiye para cezası verildi
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Bolu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde kıraathanede kumar oynadığı belirlenen 7 kişiye para cezası uygulandı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, Büyük Cami Mahallesi'ndeki kıraathanede kumar oynandığı tespit edildi.

Ekiplerce kumar oynadığı belirlenen 5 kişiye toplam 7 bin lira ceza verildi, kıraathane sahibi hakkında adli işlem yapıldı.

Ayrıca bu kişiler ile kıraathane sahibi ve bir çalışana, İl Hıfzıssıhha Meclisinin ilgili maddesi gereğince toplam 21 bin lira ceza uygulandı.

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