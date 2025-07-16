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Bolu'da köyde büyük yangın: Hayvanlar öldü, 2 ev ve 10 samanlık küle döndü! Yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

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#Bolu#Mudurnu#Yangın
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2025 10:07

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Çamyurdu köyünde gece saatlerinde çıkan yangında 2 ev ile 10 samanlık yandı. Alevlerin arasında kalan çok sayıda küçük ve büyükbaş da öldü. Yangında hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı.

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Boluda bir köy gece yarısı dehşeti yaşadı
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Boluda bir köy gece yarısı dehşeti yaşadı
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Boluda bir köy gece yarısı dehşeti yaşadı
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Boluda bir köy gece yarısı dehşeti yaşadıTüm Fotoğraflar
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Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Çamyurdu köyünde saat 02.30 sıralarında yangın çıktı. Bir samanlıkta bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek bitişikteki diğer samanlıklar ve ahşap evlere sıçradı.

Boluda köyde büyük yangın: Hayvanlar öldü, 2 ev ve 10 samanlık küle döndü Yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine Mudurnu ve Taşkesti ilçesinden itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü’nden arazözler ile jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın hızla büyürken, köyde yaşayan vatandaşlar ile itfaiye ve orman ekipleri alevleri söndürmek için çalışma yaptı.

Boluda köyde büyük yangın: Hayvanlar öldü, 2 ev ve 10 samanlık küle döndü Yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı


ÇOK SAYIDA HAYVAN ÖLDÜ

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Yangında Seyfettin Aldemir ile Ahmet Baştürk'e ait 2 ev ile 10 samanlık zarar gördü. Yangında çok sayıda küçükbaş ve büyükbaş da yanarak öldü. Yangın, sabah saatlerinde söndürüldü.

Boluda köyde büyük yangın: Hayvanlar öldü, 2 ev ve 10 samanlık küle döndü Yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıkarken, bölgede hasar tespit çalışması başlatıldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan soruşturma sürüyor.

Boluda köyde büyük yangın: Hayvanlar öldü, 2 ev ve 10 samanlık küle döndü Yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Boluda köyde büyük yangın: Hayvanlar öldü, 2 ev ve 10 samanlık küle döndü Yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

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#Bolu#Mudurnu#Yangın

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