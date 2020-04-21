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Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)
Haber Giriş: 21.04.2020 - 16:44,Son Güncelleme:

Bolu'da koronavirüsü yenen 6 kişi alkışlarla taburcu edildi

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Bolu'da koronavirüsü yenen 6 kişi alkışlarla taburcu edildi
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BOLU'da, koronavirüs tedavisi gören, aralarında 93 yaşında bir hastanın da bulunduğu 6 kişi, sağlıklarına kavuşmasının ardından sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edildi.

Bolu'da, koronavirüs bulguları üzerine yapılan testleri pozitif çıkan 6 kişi, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'nde tedaviye alındı. Tedavilerinin ardından sağlıklarına kavuşan Ali Günaydın (93), İfakat Bilgi (68), Zekiye Öze (38), Nurettin Celiloğlu (59), Saliha Abacı (44) ile isminin açıklanmasını istemeyen bir kişi, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde hastaneden taburcu edildi. Hastalığı yenerek taburcu olan 6 kişi, sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

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