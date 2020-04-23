MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBolu'da koronavirüsü yenen 5 kişi alkışlarla taburcu edildi
GeriGündem Bolu'da koronavirüsü yenen 5 kişi alkışlarla taburcu edildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Adnan KARABULUT/BOLU,(DHA)
Haber Giriş: 23.04.2020 - 10:46,Son Güncelleme:

Bolu'da koronavirüsü yenen 5 kişi alkışlarla taburcu edildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bolu'da koronavirüsü yenen 5 kişi alkışlarla taburcu edildi
Abone Olgoogle-news

BOLU'da, aralarında sağlık çalışanı ile ailesinin de bulunduğu 5 kişi koronavirüsü yenerek, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu oldu.

Bolu’da aralarında sağlık çalışanı ve ailesinin de bulunduğu 5 kişi, yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle 2 farklı hastaneye kaldırıldı. Hastanelerde yapılan testlerinde koronavirüs testleri pozitif çıkan hastalar tedaviye alındı. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Murat Karaçengel ile Semra Özhan ile Gerede Devlet Hastanesi’nde yatan sağlık çalışanı ile ailesindeki iki kişi 14 günlük tedavilerinin ardından sağlıklarına kavuştu. İyileşen 5 kişi sağlık çalışanlarının alkışlarıyla hastanelerden uğurlandı. Taburcu olan hastalar, sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Bolu'da toplam iyileşen sayısı böylece 25'e ulaştı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle