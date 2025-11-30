×
HABERLERGündem Haberleri

Bolu'da korkunç olay! Makatına kompresörle hava basılan işçinin kalın bağırsağı patladı

Güncelleme Tarihi:

Boluda korkunç olay Makatına kompresörle hava basılan işçinin kalın bağırsağı patladı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 30, 2025 19:07

Bolu’nun Göynük ilçesinde bir enerji santralinde işçiler arasında yapılan "şaka" ağır yaralanmayla sonuçlandı. Mesai arkadaşınin kompresörle makatından hava bastığı işçinin kalın bağırsağı patlarken, diğer işçi tutuklandı.

Olay, yaklaşık 5 gün önce Göynük’teki bir enerji santralinde meydana geldi. İddiaya göre, santralde çalışan bir işçi, birlikte çalıştığı Ö.K.’ye iddiaya göre "şaka" yapmak amacıyla kompresörle makatından hava bastı.

Olayın ardından fenalaşan Ö.K., kendi imkanlarıyla Bolu Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne geldi. Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden Ö.K.’nin hastanede yapılan kontrolde kalın bağırsağında yırtık tespit edildi. Başarılı bir operasyon geçiren işçinin sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Jandarma ekipleri, olayı gerçekleştiren işçiyi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

#Bolu#Göynük#Kompresör

