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Bolu'da kombiden çıkan yangında 3 kişi hastanelik oldu

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#Bolu#Kombi#Yangın
Boluda kombiden çıkan yangında 3 kişi hastanelik oldu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 10, 2024 09:52

Bolu’nun Aktaş Mahallesi'nde, beş katlı apartmanın en üst katındaki balkonda doğal gaz kombisinden çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi tedaviye alındı.

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Aktaş Mahallesi 3235’inci Sokak’ta, site içerisinde 5 katlı apartmanın en üst katında Nesrin İşli’ye ait dairenin balkonunda saat 07.30 sıralarında yangın çıktı. Doğal gaz kombisinde çıkan yangını fark eden İşli, annesi ve teyzesiyle dışarıya çıktı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Dumandan etkilenen Nesrin İşli ve diğer 2 kişi, ilk müdahale sonrası tedbir amaçlı ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yangın nedeniyle evin mutfak ve balkon kısmında zarar oluştu.

Boluda kombiden çıkan yangında 3 kişi hastanelik oldu

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Boluda kombiden çıkan yangında 3 kişi hastanelik oldu

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#Bolu#Kombi#Yangın

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