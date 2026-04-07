Bolu'da kilo vermek için hastaneye giden 14 yaşındaki çocuğun karnından 3,5 kiloluk kist çıktı

Haberin Devamı

Lise öğrencisi B.Ö., fazla kilolarından kurtulmak için hastaneye başvurdu. Doktorların yaptığı tetkikler sırasında çekilen ultrasonda B.Ö.’nün karın boşluğunda büyük bir kist tespit edildi. İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’nde Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doktor Metin Tahaoğlu tarafından yapılan operasyonla, B.Ö.’nün karnındaki 30 santim genişliğinde 3,5 kilo ağırlığında olan kist başarılı bir ameliyatla çıkarıldı. B.Ö., 3 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi.

Hastasının fazla kilolarından kurtulmak amacıyla geldiği hastanede karın boşluğunda kist belirlendiğini ifade eden Tahaoğlu, “Bu tür kistlere mezenterik kist diyoruz. Bu tür kistlerin neden oluştuğu belli değil. Genellikle yavaş yavaş büyür ve belli olmaz. Genç hastamız da biraz kilolu olduğu için kist gizlenmiş. Başarılı bir ameliyatla kisti çıkardık ve hastamız tedavisinin ardından taburcu oldu. Sağlık durumu çok iyi” dedi.