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Gündem
Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)
Haber Giriş: 06.08.2020 - 16:19,Son Güncelleme:

Bolu'da kente girenlere koronavirüs tedbirleri uyarısı

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Bolu'da kente girenlere koronavirüs tedbirleri uyarısı
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BOLU'da, kente giren araçlarda bulunanlar koronavirüs tedbirleri konusunda uyarılırken, evlerinde tedavileri devam eden hastalar ziyaret edilerek tedbirlere uymaları istendi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında TEM Otoyolu'ndan Bolu'ya girişin sağlandığı Bolu Batı ve Doğu gişelerinde uygulama yapıldı. Bolu'ya girişlerde durdurulan araçlarda kişilere koronavirüs tedbirleri konusunda çeşitli uyarılarda bulunuldu. Polis ekipleri ayrıca koronavirüs testleri pozitif çıkmasına rağmen, genel durumları iyi olduğu için evlerinde geçiren kişileri de ziyaret etti. 30 eve gerçekleştirilen ziyaretlerde kapı önlerinden sosyal mesafeye uyarak hasta kişilere uyarılarda bulunuldu. Polis, hastaların tedbirlere uymasının ve dışarıya çıkmamasının hayati önem taşıdığını söyledi.

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