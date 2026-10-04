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Bolu’da kargo yüklü tır alev alev yandı

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#Bolu#Dörtdivan#Kaza
Bolu’da kargo yüklü tır alev alev yandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2026 20:22

Bolu’nun Dörtdivan ilçesinde seyir halindeki kargo yüklü tırın kupa kısmında çıkan yangın, kısa sürede dorsesine sıçradı. Alev alev yanan tır, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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Yangın, Dörtdivan Gişeleri mevkisinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan 55 APV 70 plakalı kargo yüklü tırın kupa kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Sürücü, alevleri fark ederek tırı yol kenarına çekti. İhbar üzerine olay yerine Dörtdivan Belediyesi İtfaiye Amirliği ve jandarma ekipleri sevk edildi. Alevlerin büyümesiyle yangın, tırın kupa kısmından dorsesine sıçradı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle tır kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bolu’da kargo yüklü tır alev alev yandı

Bolu’da kargo yüklü tır alev alev yandı

Bolu’da kargo yüklü tır alev alev yandı

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#Bolu#Dörtdivan#Kaza

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