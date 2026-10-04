Bolu’da kargo yüklü tır alev alev yandı

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Yangın, Dörtdivan Gişeleri mevkisinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan 55 APV 70 plakalı kargo yüklü tırın kupa kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Sürücü, alevleri fark ederek tırı yol kenarına çekti. İhbar üzerine olay yerine Dörtdivan Belediyesi İtfaiye Amirliği ve jandarma ekipleri sevk edildi. Alevlerin büyümesiyle yangın, tırın kupa kısmından dorsesine sıçradı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle tır kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.