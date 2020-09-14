MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBolu'da karantinada olması gereken kişi otomobille gezerken yakalandı
GeriGündem Bolu'da karantinada olması gereken kişi otomobille gezerken yakalandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
BOLU (AA)
Haber Giriş: 14.09.2020 - 12:34 | Son Güncelleme:

Bolu'da karantinada olması gereken kişi otomobille gezerken yakalandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bolu'da karantinada olması gereken kişi otomobille gezerken yakalandı
Abone Olgoogle-news

Bolu'da karantina kuralını ihlal ederek otomobiliyle gezerken polis uygulamasında yakalanan kişi yurtta karantinaya alındı.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'nun batı gişeleri çıkışında uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Düzce'den Bolu'ya gelen otomobili durdurdu.

Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda otomobil sürücüsü E.D'nin, Bolu'daki fabrikada çalışan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan arkadaşlarıyla teması nedeniyle 14 gün karantinada olması gerektiği tespit edildi.

Karantina kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle TCK'nin ilgili maddesi gereği hakkında yasal işlem yapılan ve 3 bin lira ceza kesilen E.D, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yerleşkesi'nde bulunan Seyyide Nefise Yurdunda karantinaya alındı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle