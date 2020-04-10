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Murat KÜÇÜK- Adnan KARABULUT/BOLU, (DHA)
Haber Giriş: 10.04.2020 - 12:13,Son Güncelleme:

Bolu'da karantina yurdundaki son 250 kişi de evlerine gönderildi

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Bolu'da karantina yurdundaki son 250 kişi de evlerine gönderildi
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BOLU'da, yurt dışından geldikten sonra koronavirüs tedbirleri kapsamında yerleştirildikleri yurtta 14 günlük karantina süreleri dolan 250 kişi evlerine gönderildi. Yurtta karantinada tutulan kalmadı.

Yurt dışından getirilen yaklaşık 600 kişi, koronavirüs tedbirleri kapsamında, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy Kampüsü yerleşkesinde bulunan Tokadi Hayrettin Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. Geçtiğimiz günlerde karantina süreleri dolanların evlerine gönderildiği yurtta kalan 250 kişinin de 14 günlük karantina süreleri doldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan koronavirüs testleri negatif çıkan aralarında öğrencilerin de bulunduğu 250 kişi, otobüsler ile memleketlerine gönderildi. Böylece yurttaki karantina sona ermiş oldu.

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