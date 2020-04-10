Bolu'da karantina yurdundaki son 250 kişi de evlerine gönderildi

Yurt dışından getirilen yaklaşık 600 kişi, koronavirüs tedbirleri kapsamında, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy Kampüsü yerleşkesinde bulunan Tokadi Hayrettin Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. Geçtiğimiz günlerde karantina süreleri dolanların evlerine gönderildiği yurtta kalan 250 kişinin de 14 günlük karantina süreleri doldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan koronavirüs testleri negatif çıkan aralarında öğrencilerin de bulunduğu 250 kişi, otobüsler ile memleketlerine gönderildi. Böylece yurttaki karantina sona ermiş oldu.