Bolu'da karantina kurallarına uymayan 11 kişi yurda yerleştirildi

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ve Bolu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde koronavirüs denetimlerini sürdürdü. Denetimler kapsamında ekipler, kontrol noktalarında Genel Bilgi Toplama (GBT) ve HES kodu kontrolleri yaptı. Ekipler, özellikle Abant ve Gölcük tabiat parkları ile Yedigöller Milli Parkı'nda HES kodu denetimi yaptı. Son 1 haftada gerçekleştirilen denetimlerde karantina kuralına uymadığı belirlenen koronavirüs pozitif ve virüs temaslı 11 kişi yakalandı. 3'er bin lira ceza uygulanan 11 kişi, Seyyide Nefise Yurdu'na yerleştirildi. Kurallara uymayan kişiler, karantina süreci boyunca yurtta kalacak. 11 kişinin ihtiyaçları AFAD tarafından karşılanırken, masrafların da karantina kurallarına uymayan kişilerden tahsil edileceği belirtildi.