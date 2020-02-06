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AA
Haber Giriş: 06.02.2020 - 09:49,Son Güncelleme:/

Bolu'da kara yolunda heyelan! Ankara yönünde ulaşıma kapandı

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Bolu'da kara yolunda heyelan! Ankara yönünde ulaşıma kapandı

Etkili olan sağanak nedeniyle Mudurnu-Ankara kara yolunda heyelan meydana geldi. Sağanağın yol açtığı heyelan nedeniyle Mudurnu-Ankara kara yolu ulaşıma kapandı.

Kentte gece başlayan sağanak, sabah saatlerinde etkisini artırdı.

Sağanağın ardından Aynalıkaya mevkisinde heyelan meydana gelmesi nedeniyle Mudurnu-Ankara kara yolu ulaşıma kapandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye karayolları ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Dağdan düşen kaya parçaları nedeniyle kapanan yolun ulaşıma açılması için karayolları ekipleri çalışma başlattı.
Öte yandan ekipler, sürücüleri alternatif yollara yönlendiriyor.

Boluda kara yolunda heyelan Ankara yönünde ulaşıma kapandı

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