HABERLERGündem Haberleri

Bolu’da kar kalınlığı 30 santimetreyi aştı, onlarca araç rampalarda yolda kaldı

Güncelleme Tarihi:

#Bolu#Kar Yağışı#Buzlanma
Oluşturulma Tarihi: Aralık 29, 2025 03:08

Bolu’da etkisini artıran yoğun kar yağışı, kent merkezinde hayatı felç etti. Kar kalınlığının 30 santimetreyi aştığı şehirde, ana arterlerdeki dik rampalarda onlarca araç yolda kaldı. Üniversite seferini yapan bir halk otobüsü yokuşu çıkamayarak geri döndü.

Kentte 2 gündür etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu. Şehir merkezinde kar kalınlığı 30 santimetreyi geçerken, sürücüler zor anlar yaşadı. Özellikle kentin ana arterleri üzerinde bulunan dik rampalar, kar ve buzlanma nedeniyle araçlar için geçit vermedi.

Kar lastiği ve zinciri bulunmayan sürücülerin de trafiğe çıkmasıyla birlikte şehir içindeki rampalarda trafik aksadı. Farklı noktalarda onlarca araç yokuş yukarı çıkmaya çalışırken patinaj yaparak yolda kaldı. Rampayı çıkamayan birçok sürücü geri dönmek zorunda kaldı. 

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) kampüsüne öğrenci taşıyan özel halk otobüsü de karla kaplı rampayı aşamadı. Yokuşun ortasında kalan otobüs, geri döndü.

