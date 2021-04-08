MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBolu'da kahvehanede kumar oynayan 6 kişiye 12 bin 600 lira ceza verildi
GeriGündem Bolu'da kahvehanede kumar oynayan 6 kişiye 12 bin 600 lira ceza verildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
BOLU (AA)
Haber Giriş: 08.04.2021 - 12:42 | Son Güncelleme:

Bolu'da kahvehanede kumar oynayan 6 kişiye 12 bin 600 lira ceza verildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bolu'da kahvehanede kumar oynayan 6 kişiye 12 bin 600 lira ceza verildi

Bolu'da kahvehanede kumar oynadıkları ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 6 kişiye 12 bin 600 lira idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği görevlileri, Karaçayır Mahallesi'nde bir kahvehanede kumar oynandığı bilgisi üzerine baskın düzenledi.
Ekipler, kumar oynadıkları ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 6 kişiye 12 bin 600 lira idari para cezası kesti.
Kahvehane sahibine ise kumar oynamaya yer temin etmekten adli işlem yapıldı.
Polis, iskambil kağıtları ile paralara da el koydu.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi