Bolu'da kahvehanede kumar oynayan 6 kişiye 12 bin 600 lira ceza verildi

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği görevlileri, Karaçayır Mahallesi'nde bir kahvehanede kumar oynandığı bilgisi üzerine baskın düzenledi.

Ekipler, kumar oynadıkları ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 6 kişiye 12 bin 600 lira idari para cezası kesti.

Kahvehane sahibine ise kumar oynamaya yer temin etmekten adli işlem yapıldı.

Polis, iskambil kağıtları ile paralara da el koydu.

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