Bolu'da kadınların saç saça 'Kocamı elimden aldın' kavgası

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Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- Olay, saat 15.30 sıralarında İzzet Baysal Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Hatice D. eşi Osman D.’nin, bir çocuk annesi Irak uyruklu İbdisa K. ile ilişkisi olduğunu öğrendi. Osman D., ilişkisini öğrenen eşine, “Benim peşimi bırakmıyor. Telefon numarasını size vereyim gidin konuşun” dedi. Bunun üzerine Hatice D. ve yeğeni Gülhan D. telefonla aradıkları İbdisa K. ile kentin en işlek caddesinde buluştu.



Hatice D., İbdisa K.’den eşiyle görüşmeyi bırakmasını istedi. İbdisa K.’nin Osman D. ile görüşmeye devam edeceğini söylemesi üzerine kadınlar arasında kavga çıktı. Hatice D. kavgada "Kocamı elimden aldın" diye bağırdı. Hatice D. ve yeğeni, İbdisa K.'yi bebek arabasındaki çocuğunun yanında darbetti. Cadde ortasında saç saça kavga eden kadınları çevredekiler güçlükle ayırdı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Kavganın ardından fenalaşan Hatice D., ambulansla hastaneye kaldırıldı. İbdisa K. ise, ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.Kavgayı ayıran Erhan Saçan, “Ben burada esnafım. Baktım 2 kişi bir kadını dövüyor. Etraflarında yüz kişi var kimse müdahale etmiyordu. Mecburen ben müdahale ettim. Kadını alıp buraya getirdim. İnsanlık görevimi yaptım" dedi.