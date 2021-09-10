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Gündem
AA
Haber Giriş: 10.09.2021 - 09:34 | Son Güncelleme:

Bolu'da işçi servisi ile TIR çarpıştı: 13 yaralı

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Bolu'da işçi servisi ile TIR çarpıştı: 13 yaralı

Bolu'da TIR ile çarpışan işçi servisindeki 13 kişi yaralandı.

Özcan E'nin kullandığı 14 ABG 851 plakalı TIR, Mengen Gökçesu kara yolu Değirmenbeli mevkisinde, işçi taşıyan Dursun Ö. idaresindeki 14 BJ 765 plakalı minibüsle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen işçi servisindeki 13 kişi yaralandı.

Boluda işçi servisi ile TIR çarpıştı: 13 yaralı

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Boluda işçi servisi ile TIR çarpıştı: 13 yaralı

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