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Bolu'da ilginç olay! Cezaevi firarisi, yorgan altında gizlenirken bulundu

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#Bolu#Jandarma#Polis
Boluda ilginç olay Cezaevi firarisi, yorgan altında gizlenirken bulundu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2023 17:01

Bolu'da cezaevi firarisi yirmi yedi yaşındaki Sinan Kuşçuoğlu, sakladığı evde, yorganların altına gizlenmiş halde yakalandı. Kuşçuoğlu'nun 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirtildi.

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 ay önce Sakarya Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar eden Sinan Kuşçuoğlu'nun, Bolu'da olduğunu belirledi. Kuşçuoğlu'nun saklandığı evin tespit edilmesinin ardından operasyon düzenlendi. Kuşçuoğlu, yorganların altına gizlenmiş halde yakalandı.

Gözaltına alınan ve hakkında 'kasten yaralama', 'kişiyi hürriyetten yoksun bırakma' gibi çok sayıda suçtan 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Kuşçuoğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)

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#Bolu#Jandarma#Polis

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