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Bolu'da içme suyu barajında balık ölümlerine inceleme! Vali Kılıç'tan açıklama

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#Bolu#Balık Ölümleri#Erkan Kılıç
Boluda içme suyu barajında balık ölümlerine inceleme Vali Kılıçtan açıklama
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2022 14:16

Bolu'nun içme suyu barajı Gölköy Baraj Göleti'nde, balık ölümleri meydana geldi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, sudan ve ölü balıklardan numune alarak inceleme başlattı. Bolu Valisi Erkan Kılıç, konuyla ilgili açıklamada bulundu.

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Bolu'nun Gölköy Barajı Göleti’nde balık ölüleri, kıyıya vurdu. İhbar üzerine bölgeye İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler geldi. Ekipler, barajdan ölü balıkları topladı ve sudan da numune aldı. Alınan numuneler, incelenmek üzere laboratuvara götürüldü.

BOLU VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Bolu Valisi Erkan Kılıç, balık ölümleriyle ilgili inceleme yapıldığını belirterek, "Balık ölümlerinin neden kaynaklandığını tam bilemiyoruz. Şu anda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü personeli orada araştırma yapıyorlar. Numuneler alındı. Bunların tahlil ve araştırmaları laboratuvarlarda yapılacak. Ona göre sonuç ortaya çıkacaktır. Şu anda olay inceleme boyutunda. Bakıp değerlendireceğiz, hangi adımları atmamız gerekiyorsa ona göre adım atmaya çalışacağız" dedi.

Boluda içme suyu barajında balık ölümlerine inceleme Vali Kılıçtan açıklama

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"TEDBİRLİ OLMAKTA FAYDA VAR"

Sonuçlar çıkana kadar gölde balık tüketimi konusunda tedbirli olmak gerektiğini belirten Vali Kılıç, "Balıkçı arkadaşların, çevreye doğaya zarar vermeyecek şekilde duyarlı olması gerekiyor. Kullandıkları yemden yaptıkları faaliyetlerin bakanlığın belirlemiş olduğu ilke ve kurallara göre bunu gerçekleştirmeleri önemli. Doğayı çevreyi hor kullanmamız gerekiyor. Şu anda ben oradaki balıkların tüketilmemesi ile ilgili bir şey diyemem ama yine de dikkatli olmak gerekir. Balıklar neden ölmüş onun araştırması yapılacak ve ona göre çıkan sonuçlara göre bir şey diyebiliriz ama tedbirli olmakta fayda var" diye konuştu.

Boluda içme suyu barajında balık ölümlerine inceleme Vali Kılıçtan açıklama

Boluda içme suyu barajında balık ölümlerine inceleme Vali Kılıçtan açıklama

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#Bolu#Balık Ölümleri#Erkan Kılıç

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