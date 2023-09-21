Bolu'da huzurevinde zehirlenme şüphesi: 18 kişi tedaviye alındı

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Edinilen bilgiye göre, Esentepe Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan 18 vatandaş, akşam saatlerinde rahatsızlandı. İshal, kusma ve bulantı belirtileriyle rahatsızlanan vatandaşlar, zehirlenme şüphesiyle Gerede ve Bolu’daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Gece saatlerinde hastaneye kaldırılan Huzurevi sakinlerinin tedavileri devam ederken, Gerede Esentepe Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü’nce gıda ve sudan incelenmek üzere numune alındığı öğrenildi.