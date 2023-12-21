Bolu'da hırsızlık şüphelisi, polislere zor anlar yaşattı: Başını otomobillere vurdu

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, dün kent merkezindeki camiden ayakkabı ve bir marketten, cep telefonu çalındığı ihbarıyla çalışma yaptı. Ekipler, marketle caminin güvenlik kameralarını inceledi. Hırsızlıkları gerçekleştiren kişinin Hakan Ergün olduğu tespit edildi. Polisin çalışmasıyla Hakan Ergün, yakalandı. Gözaltına alınan Ergün, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, ekip aracından indirilip adliye binasına getirildiği sırada ise yürümemek için direndi. Ergün, başını park halindeki otomobillere ve adliye kapısına vurarak polis ekiplerine zorluk çıkardı. 2 polis memuru kelepçeli olan Ergün'ü güçlükle adliye binasına soktu. Ergün, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

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Hakan Ergün'ün marketten hırsızlık yaptığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, markete müşteri gibi giren Ergün'ün, kasa bölümüne yaklaştığı ve bir süre sonra kasada duran, kasiyere ait cep telefonunu aldıktan sonra sakince marketten çıktığı anlar yer aldı.