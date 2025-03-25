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Bolu'da Grand Kartal Otel'deki yangın faciasında bir gözaltı daha

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#Bolu#Bolu Grand Kartal Otel Yangını#Bolu İl Özel İdaresi
Boluda Grand Kartal Oteldeki yangın faciasında bir gözaltı daha
Oluşturulma Tarihi: Mart 25, 2025 18:01

Bolu'da Grand Kartal Otel'de 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangın faciasına ilişkin, bilirkişi raporunun tamamlanmasının ardından Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü gözaltına alındı.

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Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de 21 Ocak gecesi çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmiş, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında da 31 kişi gözaltına alınmıştı. Aralarında otelin sahibi Halit Ergül, genel müdürü Emir Aras, itfaiyeden sorumlu Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, İtfaiye Müdür vekili Kenan Coşkun'un da bulunduğu 22 şüpheli tutuklanmıştı.

Boluda Grand Kartal Oteldeki yangın faciasında bir gözaltı daha

Yangın faciasında bilirkişi heyeti raporu tamamlanarak Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim edildi.

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Raporda Bolu Belediyesi ve Bolu İl Özel İdaresi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 1. derece etkili olduğu tespit edildi. Yaşanan gelişmelerin ardından Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Yeliz E. gözaltına alındı.

Boluda Grand Kartal Oteldeki yangın faciasında bir gözaltı daha

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#Bolu#Bolu Grand Kartal Otel Yangını#Bolu İl Özel İdaresi

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