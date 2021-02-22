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Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)
Haber Giriş: 22.02.2021 - 13:36 | Son Güncelleme:

Bolu'da Gölköy Barajı'nda su seviyesi yüzde 32'ye yükseldi

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Bolu'da Gölköy Barajı'nda su seviyesi yüzde 32'ye yükseldi
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BOLU'da, içme suyu ihtiyacının karşılandığı Gölköy Barajı'nda su seviyesi kar yağışlarıyla birlikte yüzde 32'ye yükseldi.

Bolu'da içme suyu kaynağı olarak kullanılan Gölköy Barajı'nda kuraklık nedeniyle su seviyesi azaldı. Barajdaki doluluk oranı yüzde 18'e kadar geriledi. 24 milyon metreküp su kapasiteli Gölköy Barajı'ndaki su seviyesi son günlerde etkili olan yağışların ardından, karların erimesiyle arttı. Barajdaki su seviyesi yüzde 32'ye yükseldi. Su seviyesinin yüksek kesimlerdeki karların da erimesiyle yüzde 35'i aşacağı öğrenildi. Mevcut doluluk oranıyla hiç yağmur yağmasa dahi kentin 10 aylık içme suyu ihtiyacını karşılayacak kapasitede olduğu, kentte su sıkıntısı yaşanmasının beklenmediği öğrenildi.

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