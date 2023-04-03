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Bolu'da gölette tekne battı: 1 kişi kayboldu

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#Bolu#Seben#Gölet
Boluda gölette tekne battı: 1 kişi kayboldu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 03, 2023 11:29

Bolu'nun Seben ilçesindeki Taşlıyayla Göleti'nde balıkçı teknesinin batmasıyla, suya düşen Ferdi Uludağ (44) kayboldu, Uğur Çınar (33) ise yüzerek kıyıya ulaştı. Bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı.

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Olay, dün gece, ilçedeki Taşlıyayla Göleti'nde meydana geldi. Ankara'nın Nallıhan ilçesinden balık tutmak için gölete gelen arkadaşlar Uğur Çınar ve Ferdi Uludağ, teknenin batmasıyla suya düştü. Çınar kendi imkanlarıyla göletten çıktı, Uludağ ise kayboldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve Bolu Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi. İncelemelerin ardından Zonguldak Jandarma Komutanlığı Su Altı Arama ekiplerinden de yardım istendi.

Bölgeye gelen ekipler ilk etapta gölet kıyısında inceleme yaptı, ardından botla arama çalışmalarına başladı.

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#Bolu#Seben#Gölet

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